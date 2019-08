Österreichische Tischtennis-Siege bei Tschechien-Open

Die Tischtennis-Hauptbewerbe der Tschechien Open in Olomouc haben am Donnerstag mit drei österreichischen Siegen begonnen. Bei den Damen verwandelte Sofia Polcanova gegen die Taiwanesin Chen Szu-yu einen 0:3-Satzrückstand noch in einen 4:3-(-7,-9,-6,6,11,10,8)-Erfolg und zog damit ins Achtelfinale ein.