"Paddy" Kelly will Waffen-Friedensglocke in Wien schmieden

Der Musiker Michael Patrick "Paddy" Kelly will in Wien eine Friedensglocke aus Waffen und "Kriegsschrott" anfertigen lassen. Damit will der einst mit der Kelly-Family bekannt gewordene Künstler ein Zeichen für den Frieden setzen, wurde am Donnerstag in Wien erklärt. Die für die Herstellung nötigen 35.000 Euro sollen mittels einer Fundraising-Kampagne aufgetrieben werden.