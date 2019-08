Erneut Festnahmen nach Explosion in Kopenhagen

Mehr als zwei Wochen nach einer Explosion vor der dänischen Steuerverwaltung in Kopenhagen hat die Polizei in der südschwedischen Stadt Malmö zwei Verdächtige festgenommen. Die jungen Schweden, 22 und 27 Jahre alt, stünden möglicherweise in Verbindung mit der Tat, teilte die schwedische Strafverfolgungsbehörde am Donnerstag mit.