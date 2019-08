Grazer Philosophin Elisabeth List mit 73 Jahren verstorben

Die in Kärnten geborene und jahrelang in Graz forschende und lehrende Wissenschafterin Elisabeth List ist am Mittwoch im 74. Lebensjahr verstorben. Die mit dem Erwin Schrödinger-Preis und dem Gabriele Possanner-Staatspreis ausgezeichnete Philosophin galt als eine "außergewöhnliche Persönlichkeit", teilte die KPÖ Graz am Donnerstag mit.