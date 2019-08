Radfahrer in der Steiermark von Autofahrer erfasst - tot

Ein Stopp bei Dunkelheit hat einem Radfahrer in der Südweststeiermark in der Nacht auf Dienstag das Leben gekostet. Der 68-Jährige hielt auf einer Landstraße an und hatte kein Licht eingeschaltet. Ein Autofahrer sah den Mann zu spät und erfasste ihn. Der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Eine Obduktion wurde angeordnet.