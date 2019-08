Cincinnati-Triumph bisher größter Erfolg für Daniil Medwedew

Russlands Tennis-Star Daniil Medwedew hat sich am Sonntag im Masters-1000-Turnier in Cincinnati zum Nachfolger von Vorjahressieger Novak Djokovic gekürt. Der Russe feierte dank des 7:6(3),6:4-Erfolgs im Finale gegen den Belgier David Goffin den bisher größten Triumph seiner Karriere. Medwedew liegt nun in der Weltrangliste hinter Dominic Thiem erstmals auf Position fünf.

© APA (AFP/Getty)

Die Vorentscheidung im Endspiel bei über 30 Grad fiel nach rund einer Stunde Spielzeit, als Medwedew im Tiebreak beim Stand von 2:2 vier Punkte in Serie gewann und zu Beginn des zweiten Durchgangs gleich ein Break schaffte. Nachdem er bei 5:4 noch einmal zwei Breakbälle abzuwehren hatte, verwertete der 23-Jährige nach 1:41 Stunden seinen ersten Matchball.

"Endlich eine Trophäe in den Händen zu halten, ist großartig. Ich hatte so viel Energie diese Woche, vor allem nachdem ich Novak geschlagen habe", betonte Medwedew, der den Titelverteidiger im Halbfinale ausgeschaltet hatte. "Cincinnati wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."

Der 1,98 Meter große Mann aus Moskau ist bereits der sechste Spieler, der in diesem Jahr ein Masters-1000-Turnier gewonnen hat. Mit seinem Premierentitel in einem Event der zweithöchsten Kategorie krönte Medwedew seinen grandiosen Sommer auf den nordamerikanischen Hartplätzen. Bereits in Washington (gegen Nick Kyrgios) und in Montreal (gegen Rafael Nadal) hatte er das Finale erreicht. In der Weltrangliste fehlen Medwedew noch 730 Punkte auf den weiterhin viertplatzierten Niederösterreicher Thiem.