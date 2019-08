Mann fuhr ohne Geld um 750 Euro mit Taxi durch Bayern

Ein 55-Jähriger hat eine Bayernrundreise mit dem Taxi um rund 750 Euro nicht bezahlen können. Der Mann stieg in Augsburg in ein Taxi und buchte eine Fahrt bis Würzburg, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf dem Weg legte er Zwischenstopps in Neuburg an der Donau, Ingolstadt und Nürnberg ein.