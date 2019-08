Beobachter - Tote bei Angriffen syrischer Regierungstruppen

In Syrien sind bei Luftangriffen auf den letzten großen Rückzugsraum der Rebellen Beobachtern zufolge zahlreiche Zivilisten getötet worden. Bei einer von Russland unterstützten Offensive der Regierungstruppen seien in der Ortschaft Deir Sharki im Nordwesten Syriens am Samstag sieben Familienmitglieder getötet worden, darunter auch Kinder. Sieben weitere Menschen sollen andernorts gestorben sein.