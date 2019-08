E-Bike-Fahrer stürzte 50 bis 70 Meter über Steilgelände ab

Ein 63-jähriger E-Bike-Fahrer aus Deutschland ist am Samstag im Gemeindegebiet von Pertisau am Achensee (Bez. Schwaz) rund 50 bis 70 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Er war aus unbekannter Ursache über den Wegrand geraten und blieb schwer verletzt in einem Wald liegen, teilte die Polizei mit. In St. Ulrich am Pillersee (Bez. Kitzbühel) verletzte sich ein weiterer E-Bike-Fahrer schwer.