Besitzer von gefundenem Emu haben sich gemeldet

Die Besitzer von einem am vergangenen Mittwoch in Bad Traunstein (Bezirk Zwettl) entdeckten Emu haben sich gemeldet. Der Laufvogel sei vor rund zwei Wochen aus einem Hobby-Hof in Yspertal (Bezirk Melk) ausgebüxt, berichtete der ORF NÖ am Samstag. Das Tier namens "Emu" soll noch eine Woche lang bei den Findern bleiben.