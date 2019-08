Deutsche Urlauberfamilie in Vorarlberg aus Bergnot gerettet

Eine fünfköpfige Urlauberfamilie aus Deutschland ist am Donnerstagabend in Tschagguns (Montafon) aus Bergnot gerettet worden. Die Familie wurde bei einer Wanderung von Schlechtwetter überrascht, verlief sich mehrmals und setzte nach Einbruch der Dunkelheit schließlich einen Notruf ab. Die Bergrettung konnte die Familie rasch finden und in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand, so die Polizei.