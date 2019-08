Im Sudan wird ein neues Kapitel aufgeschlagen

Im Sudan wird am Samstag ein neues Kapitel in der Geschichte des ostafrikanischen Landes aufgeschlagen. Der regierende Militärrat und Vertreter der Protestbewegung unterzeichnen nach monatelangen Verhandlungen im Beisein ausländischer Regierungsvertreter in der Hauptstadt Karthum ein Abkommen, welches die Machtübergabe an eine zivile Regierung regelt (13.00 Uhr MESZ).