Pkw-Kollision in Eisenstadt forderte ein Todesopfer

Ein Todesopfer hat am Donnerstagmittag ein Verkehrsunfall auf der Mattersburger Straße (B50) in Eisenstadt gefordert. Ein 60-jähriger Wiener stieß mit seinem Pkw beim Linksabbiegen gegen ein entgegenkommendes Auto, das von einem 18-Jährigen aus Mannswörth (NÖ) gelenkt wurde. Dabei erlitt die Beifahrerin (55) des Wieners so schwere Verletzungen, dass sie in Folge im Krankenhaus Eisenstadt verstarb.