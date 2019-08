Tote nach Attacken auf Armeeeinrichtungen in Myanmar

Bei Kämpfen zwischen Rebellengruppen und dem Militär in Myanmar sind mindestens 14 Menschen getötet worden. Bewaffnete Rebellen attackierten am Donnerstag mehrere Einrichtungen der Sicherheitsbehörden in der bei Touristen beliebten Stadt Pyin U Lwin nahe Mandalay, darunter ein Ausbildungszentrum der Armee.