Unmündige Kinder am Weg nach Österreich in Ungarn gestoppt

Am Budapester Flughafen sind ein Iraker und eine Syrerin festgenommen worden, weil sie nach Behördenangaben vier Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren illegal nach Österreich bringen wollten. Wie die ungarische Nachrichtenagentur MTI am Donnerstag berichtete, waren die Verdächtigen in Begleitung der Kinder am Dienstagabend aus Athen kommend eingereist.