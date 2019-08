Titelverteidigerin Pilz in Japan im Vorstieg-Finale Sechste

Titelverteidigerin Jessica Pilz hat am Donnerstag im Vorstieg-Finale der Kletter-WM in Hachioij Platz sechs belegt. Die Niederösterreicherin war als Siebente des Stunden davor ausgetragenen Semifinales als Zweite des Finalfeldes in die Wand gegangen, überholte da mit ihrer Leistung 35+ nur eine der sechs nach ihr gestarteten Athletinnen. Die Slowenin Janja Garnbret holte sich erneut Gold.

© APA (Archiv)

Die 20-jährige Ausnahmekönnerin hatte vor einem Jahr bei den Weltmeisterschaften in Innsbruck die Titel im Bouldern und in der Kombination geholt, landete im Vorstieg nur knapp hinter Pilz. Nun in Japan hatte sie schon am Dienstag im Bouldern zugeschlagen, nun folgte mit 43+ ihr dritter WM-Titel im Lead. Silber hinter Garnbret ging an ihre Landsfrau Mia Krampl mit 39+ sowie die Japanerin Ai Mori mit 38+. Mit Sandra Lettner war eine weitere Österreicherin als Semifinal-21. ausgeschieden.

Die 18-Jährige ist aber ebenso weiter gut im Rennen um die Qualifikation für den Kombinationsbewerb wie natürlich Pilz. Dafür ist noch ein passables Speed-Ergebnis erforderlich. Die besten 20 in einer Kombi-Wertung nach Bouldern, Vorstieg und Speed sind beim Kombinationsbewerb dabei, in dem es zu Beginn nächster Woche um sieben Olympia-Quotenplätze für Tokio 2020 geht.

Für die 22-jährige Pilz war Platz sechs nach Rang 33 im Bouldern ein deutlicher Fortschritt, ganz die Form von den Heim-Weltmeisterschaften hat sie aber wohl nicht. "Ich bin nicht so ins Fighten gekommen wie ich mir das vorgestellt habe und konnte mich in der Route deshalb nie wirklich erholen", hatte sie bereits nach dem Semifinale gesagt. Sie sei aber "mega erleichtert" darüber, dass es besser als im Bouldern geklappt habe.

Im Anschluss an das Damen-Finale ging es ab 13.20 Uhr MESZ im Vorstieg-Finale der Herren um die zweite Medaille für Österreichs Kletterer bei diesen Titelkämpfen. Titelverteidiger Jakob Schubert hatte sich als Semifinal-Sechster qualifiziert, am Dienstag in seinem ersten Boulder-WM-Finale hatte er Silber geholt.