Neue Landesgalerie NÖ verzeichnete bisher 50.000 Besucher

Die Landesgalerie NÖ in Krems hat nach dem dreitägigen Pre-Opening im März und der offiziellen Eröffnung am 25. Mai bisher 50.000 Besucher verzeichnet. Diese Zahl zeige, "dass das Konzept aufgegangen ist und das neue Ausstellungshaus am Tor zum Weltkulturerbe Wachau mit Begeisterung angenommen wird", hieß es von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Donnerstag.