Elf Verletzte nach Brand in Flüchtlingsheim in Deutschland

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Ratingen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind elf Menschen verletzt worden. Vier davon mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Unter den Verletzten waren auch zwei Feuerwehrleute. Die Brandursache blieb zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP sagte.