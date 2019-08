Sechs Polizisten bei Schießerei in Philadelphia verletzt

Bei einer Schießerei in der US-Stadt Philadelphia sind am Mittwoch mindestens sechs Polizisten verletzt worden. Die angeschossenen Beamten seien in Spitäler eingeliefert worden, teilte die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Den Angaben zufolge erlitten sie keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Weitere Polizisten würden wegen Verletzungen behandelt, die nicht von Schusswaffen stammten.