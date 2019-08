Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Jakob Grunder

Eine 67-jährige Fußgängerin ist am Dienstag in Sillian in Osttirol von einem Lkw überrollt worden und dadurch zu Tode gekommen. Die Frau wollte in einer stehenden Kolonne zwischen den Fahrzeugen durchgehen und die Straße überqueren, berichtete die Polizei. Als sich die Kolonne wieder in Bewegung setzte, dürfte der 59-jährige Lenker eines Lkw die Fußgängerin übersehen haben.