Jakob Schubert zog in sein erstes Boulder-WM-Finale ein

Der Tiroler Kletterer Jakob Schubert steht erstmals in einem Boulder-WM-Finale. Der 28-Jährige löste das Ticket für das Finale (13.00 Uhr MESZ, live ORF Sport +) am Dienstag in Hachioji in Japan mit einem Top am letzten Boulder, wenige Sekunden vor Ablauf der Zeit. Der Einzug in den Medaillenkampf stand erst rund 45 Minuten später fest, als Schubert nicht mehr von Rang sechs zu verdrängen war.