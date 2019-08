Niederösterreicher starb auf Weg nach Santiago de Compostela

Am Pilgerweg nach Santiago de Compostela ist am Sonntagabend ein Niederösterreicher ums Leben gekommen. Der St. Pöltner Gemeinderat Anton Wagner (ÖVP) war in einer Unterkunft rund 250 Kilometer vor dem spanischen Wallfahrtsort zusammengebrochen. Rettungskräfte konnten dem 64-Jährigen nicht mehr helfen, teilte die Volkspartei St. Pölten am Montag mit.