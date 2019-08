Termin für Misstrauensvotum in Italien noch nicht fixiert

Der italienische Senat kommt am Dienstag zusammen, um zu entscheiden, wann über einen von der Regierungspartei Lega eingereichten Misstrauensantrag gegen Premier Giuseppe Conte abgestimmt werden soll. Dies wurde von den Fraktionschefs des Senats am Montag beschlossen. Conte wird am 20. August über die Regierungskrise in Italien berichten.