Mann und sechsjähriges Mädchen nach Flut in Schweiz vermisst

Bei einem Unwetter mit Überschwemmungen in Chamoson in der Schweiz sind am Sonntagabend ein 37-jähriger Genfer und ein sechsjähriges Mädchen in einem Auto von den Fluten mitgerissen worden. Die Suchaktion nach ihnen verlief zunächst erfolglos. Insgesamt waren zwei Autos von dem über die Ufer getretenen Fluss Losentse mitgerissen worden.