Kurdischer Flüchtling erhielt Biografie-Preis

Ein kurdischer Flüchtling, der seit Jahren auf einer Pazifik-Insel ausharren muss, hat in Australien für seine Memoiren den nationalen Biografie-Preis gewonnen. Der iranische Kurde Behrouz Boochani erhielt den mit 25.000 australischen Dollar (15.000 Euro) dotierten Preis für "No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison" ("Kein Freund außer den Bergen: Texte aus dem Gefängnis Manus").