Pkw kollidierte in NÖ mit Traktorgespann: Drei Verletzte

Bei der Kollision eines Pkw mit einem entgegenkommenden Traktorgespann sind am Sonntagabend in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) drei Personen verletzt worden. Ein 55-Jähriger war mit seinem Wagen laut Polizei vermutlich wegen Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn gekommen. Der Traktorlenker bewegte die Zugmaschine samt Anhänger in den Straßengraben und verhinderte so einen Frontalcrash.