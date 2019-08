Giammattei bei Präsidentenstichwahl in Guatemala vorn

Bei der Präsidentenwahl in Guatemala liegt der konservative Kandidat Alejandro Giammattei nach ersten Ergebnissen klar vorn. Giammattei erklärte sich am Sonntagabend (Ortszeit) zum Sieger. Es werde ihm eine "enorme Ehre sein, Präsident dieses Landes zu sein", sagte er in Guatemala Stadt.