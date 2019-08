Gegenkandidat warnt vor Trumps "rassistischen Tiraden"

Der republikanische Herausforderer von US-Präsident Donald Trump, Bill Weld, hat seine Partei vor den "rassistischen Tiraden" des Amtsinhabers gewarnt. Wenn die Republikaner im US-Kongress Trumps "rassistische Tiraden nicht ausdrücklich zurückweisen, wird ihnen 2020 eine massive Niederlage bevorstehen", sagte der frühere Gouverneur des Bundesstaats Massachusetts am Sonntag in Des Moines in Iowa.