"Just play": Sommerakademie der Musikuni Wien eröffnet

In Reichenau an der Rax ist am Sonntag die diesjährige Internationale Sommerakademie (isa) der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien eröffnet worden. Bis 25. August nehmen rund 300 Studierende an Meisterkursen teil und präsentieren ihr Können bei mehr als 40 Konzerten. Den Auftakt des isa-Festivals - das Motto lautet heuer: "Just play" - bildete eine Matinee im Schloss Rothschild.