40 Tote und 260 Verletzte laut UN bei Kämpfen im Jemen

Bei Gefechten zwischen Truppen der Regierung des Jemen und Separatisten sind in der Hafenstadt Aden seit Donnerstag nach UN-Angaben mindestens 40 Menschen getötet und 260 weitere verletzt worden. Der jahrelange Bürgerkrieg hat das Land am Südende der Arabischen Halbinsel laut UN in die schlimmste humanitäre Krise weltweit gestürzt.