Ein Verletzter nach Schüssen in Moschee in Norwegen

Ein schwer bewaffneter Angreifer ist in eine Moschee in Norwegen eingedrungen und hat einen Gläubigen durch Schüsse verletzt. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, erklärte die Osloer Polizei am Samstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Bärum, einem Vorort der norwegischen Hauptstadt.