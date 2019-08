Bluttat in Zell am See: Mordanklage gegen zwei Pinzgauer

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat die Anklage gegen zwei Pinzgauer fertiggestellt, die im Oktober 2018 eine 20-jährige Frau aus Zell am See getötet haben sollen. Demnach muss sich ein 18-jähriger Bursch wegen Mordes an der Frau und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten, sein gleichaltriger Freund wegen Beteiligung am Mord. Das meldeten Salzburger Medien am Samstag.