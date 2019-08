Türkise Aufregung über FH-Studiengänge, Ministerium beruhigt

Türkise Studenten- und Jugendvertreter zeigten sich am Samstag - im "Kurier" und in Aussendungen - empört. Sie beklagten, dass kurz vor Semesterbeginn für 150 Erstsemestrige nicht klar sei, ob ihre Studiengänge am FH Campus Wien überhaupt stattfinden. Das Finanzministerium beruhigte: Die Finanzierung sei zugesagt, selbstverständlich werde für alle Studierenden das komplette Studium sichergestellt.