Mann stellt sich nach tödlichem Bootsunglück in Griechenland

Nach einem tödlichen Bootsunglück in Griechenland hat sich am Samstag ein französischer Mann den Behörden gestellt. Offiziellen Angaben zufolge gab der Mann an, an Steuer eines Schnellbootes gewesen zu sein, das am Freitag auf dem Meer unweit des Sommerferienorts Porto Heli auf der Mittelmeerinsel Peloponnes ein kleineres Holzboot gerammt hatte.