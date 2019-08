15 Fußballer durch Blitzeinschlag in Deutschland verletzt

Bei einem Blitzeinschlag in Rosenfeld-Heiligenzimmern im deutschen Bundesland Baden-Württemberg sind 15 Fußballer verletzt worden. Der Blitz schlug während des Trainings am Freitagabend in der Nähe des Sportplatzes ein, teilte ein Polizeisprecher mit. Dadurch erlitten die Spieler im Alter von 19 bis 48 Jahren leichte Verletzungen. Eine Person war kurzzeitig bewusstlos.