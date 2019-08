Auch zwei ÖVV-Herrenduos im EM-Beach-Volleyball-Achtelfinale

Bei der Beach-Volleyball-EM in Moskau stehen zwei ÖVV-Herrenteams im Achtelfinale, in dem am Freitagnachmittag mit den WM-Finalisten allerdings sehr harte Brocken warten. Clemens Doppler/Alexander Horst besiegten in der Zwischenrunde die Türken Murat Giginoglu/Volkan Gögtepe 2:0 (13,27), Martin Ermacora/Moritz Pristauz die Belgier Dries Koekelkoren/Tom van Walle 2:0 (16,16).