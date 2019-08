Auschwitz-Überlebende feierte mit 400 Nachkommen Geburtstag

Eine Auschwitz-Überlebende hat ihren 104. Geburtstag mit ihren rund 400 Nachkommen an der Klagemauer in Jerusalem gefeiert. Schoschana Ovitz habe den Holocaust überlebt, sei danach nach Israel gezogen und habe vier Kinder bekommen, schrieb die israelische Botschaft in Berlin am Donnerstag bei Twitter. Sie habe zwar erst in wenigen Tagen Geburtstag, aber schon vorher gefeiert.