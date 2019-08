Drei ÖVV-Teams bei Beach-Volleyball-EM in K.o.-Phase

Vorläufig drei österreichische Teams sind am Donnerstag als Gruppen-Zweite in K.o.-Phase der Beach-Volleyball-EM in Moskau aufgestiegen. Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig, Alexander Huber/Christoph Dressler und Martin Ermacora/Moritz Pristauz kamen dank ihrer jeweils zweiten Erfolge in die Zwischenrunde. Ihre Gegner in den Spielen um den Achtelfinaleinzug am Freitag sind noch offen.