Polizei nahm Kirgistans Ex-Präsidenten fest

Nach Ausschreitungen in der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Kirgistan an der Grenze zu China mit mehreren Verletzten hat die Polizei den früheren Präsidenten Almasbek Atambajew festgenommen. Das bestätigte das Innenministerium in der Hauptstadt Bischkek am Donnerstag. Atambajews Anhänger lieferten sich heftige Auseinandersetzungen mit den Behörden.