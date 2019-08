Unbekannte sprengten Bankomat in Osttirol

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag einen Bankomat bei einer Bank in Nußdorf-Debant in Osttirol gesprengt. Die Täter waren am Donnerstagvormittag noch auf der Flucht, eine großangelegte Fahndung blieb vorerst ohne Erfolg, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Auch die italienische Exekutive sowie die Kärntner Polizei seien informiert worden.