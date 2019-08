Mindestens ein Todesopfer bei Stärke-6-Erdbeben in Taiwan

Ein Erdbeben der Stärke 6 hat Taiwan erschüttert. Mindestens ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen. Das Beben ereignete sich am Donnerstag in der Früh in einer Tiefe von zehn Kilometern, wie das taiwanesische Wetterbüro mitteilte. Das Zentrum lag demnach 36,5 Kilometer entfernt vom östlichen Landkreises Yilan. Mehr als 1.300 Familien in Nordtaiwan und in der Hauptstadt Taipeh blieben ohne Strom.