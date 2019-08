Spanier warf Kühlschrank über Klippe und musste ihn holen

Dumm gelaufen ist die illegale Entsorgung eines Kühlschranks für einen Umweltsünder in Südspanien: Der Mann hatte das Gerät über eine Klippe einen Abhang hinuntergeworfen, um es illegal in der Natur zu entsorgen. Der Fehler: Ein von einem Freund gedrehter Clip von der Tat, in dem die Männer lachend "Recyceln, lass uns recyceln!" rufen, wurde in sozialen Netzwerken von der Polizei entdeckt.