17-Jähriger brach bei Raub 77-Jähriger Becken- und Schambein

Ein 17-jähriger Bursch ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht nach einem Raub mit schwerwiegenden Folgen für das Opfer rechtskräftig zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe, davon ein Jahr unbedingt verurteilt worden. Der Jugendliche hatte am 25. April 2019 auf der Laxenburger Straße in Favoriten eine 77 Jahre alte Frau niedergestoßen, um sich in den Besitz ihrer Handtasche zu bringen.