Ehemaliger Fußballprofi beim Cannabis-Kauf erwischt

Um ein Drogen-Geschäft, in das ein ehemaliger Fußball-Profi verwickelt war, ist es am Mittwoch in einer Verhandlung am Wiener Landesgericht gegangen. Der 21-Jährige soll am 12. Juli 2019 einem 17-Jährigen an der U-Bahn-Station Josefstädter Straße Cannabis abgekauft haben. Polizisten in Zivil beobachteten den Deal, als sie einschritten, gab der Ex-Sportler Fersengeld.