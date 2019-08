Betrunkene Mutter misshandelte Baby auf offener Straße

Auf offener Straße hat eine betrunkene Mutter in Nürnberg ihr zehn Monate altes Baby massiv misshandelt und mit einer Bierflasche beworfen. Am Ende konnten Zeugen den Säugling von der 34-Jährigen trennen. Die Frau hatte einen Alkoholpegel von 1,3 Promille und stand womöglich auch unter Drogeneinfluss. Die 34-Jährige kam in eine Fachklinik, das nicht schwerer verletzte Kind in ein Krankenhaus.