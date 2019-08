Österreicher kaufen mit Korb statt mit Plastiksackerl ein

Jute statt Plastik, so lautet das Motto der Österreicher beim Einkaufen. So haben 84 Prozent der Befragten laut einer Online-Erhebung des Linzer Market-Instituts angeben, bereits Stoffsackerl oder einen Korb zu verwenden. Um den Plastikmüll zu reduzieren, wünschen sich drei Viertel die Wiedeinführung von Pfand auf Plastikflaschen, hieß es weiters in der am Mittwoch veröffentlichten Studie.