Bankomat in burgenländischem Supermarkt gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in einem Supermarkt in Mattersburg einen Bankomaten gesprengt. Das darin enthaltene Geld nahmen die Täter mit, die Höhe der Beute war vorerst allerdings nicht bekannt. Eine Alarmfahndung in der Nacht verlief ergebnislos. Auch am Mittwochvormittag waren die Täter noch auf der Flucht, so die Landespolizeidirektion.