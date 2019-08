Bankomat in burgenländischem Supermarkt aufgeschnitten

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch in einem Supermarkt in Mattersburg einen Bankomaten aufgeschnitten und das darin enthaltene Geld gestohlen. Sie verursachten dabei einen Schaden im oberen fünfstelligen Eurobereich. Die Täter konnten flüchten. Eine Alarmfahndung in der Nacht verlief ergebnislos, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.