Video-Urheber von Polizei-Einsatz weist Vorwurf zurück

Der Urheber des Videos, das zeigt, wie es bei einer Klima-Demo in Wien zu Polizeigewalt gegen Aktivisten gekommen sein soll, will sich gegen angebliche Vorwürfe, das Video bearbeitet zu haben, wehren. Das sagte er am Dienstag zur APA. Er sieht in den Vorwürfen einen "PR-Stunt", bei dem es nur darum gehe, von der Klimakatastrophe und der Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten abzulenken.