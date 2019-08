17-Jähriger verursachte schweren Unfall mit gestohlenem Auto

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein hat Montagnachmittag in Wien mit einem gestohlenen Auto einen schweren Unfall verursacht, bei dem neben dem Lenker auch zwei seiner Mitfahrer verletzt wurden. Zwei weitere Beifahrer flüchteten. Der Unfall sorgte in Penzing für großes Aufsehen und erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Linien 49 und 12A standen still.